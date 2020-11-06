Mamaları çalan hırsızı beyzbol sopasıyla dövdü - Son Dakika

Mamaları çalan hırsızı beyzbol sopasıyla dövdü

06.11.2020 15:07

Gaziantep'te sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalan kişiyi yakalayan hayvansever, hırsıza beyzbol sopası ile saldırdı.

Gaziantep'te sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalan kişiyi yakalayan hayvansever, hırsıza beyzbol sopası ile saldırdı. Yaşanan olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Gaziantep'te yaşayan Çiçek Yüksel Kalkan, besleme yaptığı bölgede yaralı bir köpeği tedavi etmek için gittiğinde kendi imkanları ve hayvanseverlerin destekleriyle alınan mama ve su kaplarının çalındığını gördü. Mamaları çalan şahsı yakalayan Kalkan, şahsa tepki gösterince hakarete uğradığını iddia ederek aracında bulunan beyzbol sopasıyla şahsa saldırdığını söyledi.

Uzun süredir mama ve su kaplarının çalındığını ifade eden Kalkan, dayanamayarak şahsa saldırdığını söyledi. Kalkan, "Olaydan bir gün öncesinde bu bölgeye beslemeye geldiğimde yaralı bir köpek vardı o akşam açık veteriner bulamadım ertesi gün köpeği görmek için bu bölgeye geldim. Geldiğimde gördüğüm manzara hatta bu aylardır, yıllardır hayvanların mamasını çalıp, su kaplarını çalıp götüren bir adam vardı bunu bulamıyorduk hurdacı olduğunu söylüyorlardı aracı tarif ediyorlardı ama yoktu. O gün gördüğümde bir taraftan yemekleri alıp bir taraftan da köpekleri itekleyip vuruyordu yemekleri topluyordu. Bu sırada yakaladım sonrasında bana kendisi küfürlü bir kelime kullandı, ben de o sinirle anahtarını aldım, bu sırada küfürler edince artık bizim de hayvanseverlerin de bir yasa yok yani doluluğun da verdiği şeyle bir bayan olarak aracımda sopa bulunduruyorum çünkü tek başıma araziye çıkıyorum, arabadan aldım o anda görüntülerdeki gibi saldırdım" dedi.

Yaşanan olay için, 'Bunda bir suç varsa suç benimdir' diyen Kalkan, "O anki tamamen annelik içgüdüsü yavrularıma bir daha onu yapmasın çünkü onlara vurdu gördüm onu o an yanına kar kalsın istemedim. Sonrasında sakin şekilde konuştuğumuzda bana bunu şu şekilde söyledi. Bir daha yapmayacağını, işçilerinin aldığını, kendisinin ilk defa aldığını köpeklere götüreceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanları için mücadelesini devam ettireceğini kaydeden Kalkan, her gün hayvanları beslemek için bölgeye geldiğini ifade etti.

(Resul Yanbul/İHA)

Mamaları çalan hırsızı beyzbol sopasıyla dövdü
Mamaları çalan hırsızı beyzbol sopasıyla dövdü
Mamaları çalan hırsızı beyzbol sopasıyla dövdü
Mamaları çalan hırsızı beyzbol sopasıyla dövdü

Sokak Hayvanları, Gaziantep, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamaları çalan hırsızı beyzbol sopasıyla dövdü - Son Dakika


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