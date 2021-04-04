Mame Thiam, Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum yaptı - Son Dakika

Mame Thiam, Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum yaptı

04.04.2021 23:54

Kasımpaşa'da Beşiktaş'ı yıkan isim Aytaç Kara'nın maç sonu paylaşımına, Fenerbahçe'nin golcüsü Mame Thiam'dan ilginç bir yanıt geldi. Senegalli futbolcu eski takım arkadaşının gönderisine, "Aytaç kaka" şeklinde bir yorum yaptı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da attığı golle takımına galibiyeti getiren Aytaç Kara, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

THIAM'DAN AYTAÇ'A YORUM

Aytaç Kara yaptığı paylaşımda, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Oynayan, oynamayan bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu gönderinin altına sürpriz bir isimden yorum geldi. Fenerbahçe'nin golcüsü Mame Thiam eski takım arkadaşının paylaşımına, "Aytaç Kakaa" şeklinde bir yorum yaptı.

Mame Thiam, Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum yaptı
Mame Thiam, Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum yaptı

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Son Dakika Spor Mame Thiam, Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum yaptı - Son Dakika Spor


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