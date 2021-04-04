Mame Thiam, Aytaç Kara'nın paylaşımına yorum yaptı
04.04.2021 23:54
Kasımpaşa'da Beşiktaş'ı yıkan isim Aytaç Kara'nın maç sonu paylaşımına, Fenerbahçe'nin golcüsü Mame Thiam'dan ilginç bir yanıt geldi. Senegalli futbolcu eski takım arkadaşının gönderisine, "Aytaç kaka" şeklinde bir yorum yaptı.
Süper Lig'de Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'da attığı golle takımına galibiyeti getiren Aytaç Kara, maç sonunda sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
THIAM'DAN AYTAÇ'A YORUM
Aytaç Kara yaptığı paylaşımda, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Oynayan, oynamayan bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Bu gönderinin altına sürpriz bir isimden yorum geldi. Fenerbahçe'nin golcüsü Mame Thiam eski takım arkadaşının paylaşımına, "Aytaç Kakaa" şeklinde bir yorum yaptı.
Son Dakika İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Hala darbelerden medet umuyorlar Mykola Morozyuk'un eşinden yapımcılara sürpriz çağrı: Tekliflere açığım Canlı yayında büyük gerilim! Konuklar masaları yumrukladı Emekli amirallerin bildirisiyle ilgili HDP'den açıklama: Darbeci yaklaşımlara tavrımız nettir 17 yaşındaki genç kız, tüfekle kendini vurdu Bakan Murat Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız, her zamankinden daha çok inanıyoruz Muharrem İnce'den bildiri açıklaması: Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi