Mame Thiam Kayseri'ye geldi - Son Dakika

Kayserispor'un yeni transferi Mame Thiam kente geldi.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Mame Thiam şehre geldi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshederek sarı kırmızılı takım ile anlaşan Mame Thiam bu akşam üzeri Kayseri'ye geldi. Yukatel Kayserispor Kulübü, 29 yaşındaki Mame Thiam'ın gelişi ile ilgili olarak "Fenerbahçe'den transferimiz Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Mame Thiam'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev yapan golcü futbolcu, 8 gol atıp 4 de asistlik katkı yaptı.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)