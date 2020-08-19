Mame Thiam performansıyla dikkat çekti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen antrenmandaki performansıyla göz doldurdu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen antrenmandaki performansıyla göz doldurdu. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Senegalli futbolcu Mame Thiam antrenmanda gösterdiği performansla dikkat çekti. Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışmalarda istekli görünen Thiam'a yeni takım arkadaşları sürekli yardımcı oldu. İstasyon çalışmalarında kondisyoner Pantelis Pantelopoulos tarafından tam not alan 27 yaşındaki futbolcuyla teknik direktör Erol Bulut yakından ilgilendi. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:49

Kaynak: İHA

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