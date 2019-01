Mammashow'da 'Anneliğe Dair Her Şey' Paylaşılacak

Y kuşağının yeniliklere açık anneleri; 'Anneliğe Dair Her Şey'i deneyimlemek üzere 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında 'mammashow'da buluşacak.

Y kuşağının yeniliklere açık anneleri; 'Anneliğe Dair Her Şey'i deneyimlemek üzere 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında 'mammashow'da buluşacak.



Y kuşağının yeniliklere açık anneleri; 'Anneliğe Dair Her Şey'i deneyimlemek üzere 9-12 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi-CNR Expo'da düzenlenecek Türkiye'nin hamilelik dönemi ve 0-3 yaş ürün grubunu bir araya getiren ilk ve tek etkinliği olduğu belirtilen 'mammashow'da buluşacak. Bu yıl 36'ncısı gerçekleşecek CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı ile eş zamanlı olarak yapılacak mammashow'a, 4 binin üzerinde anne ve anne adayının katılımını beklediklerini ifade eden, CBME Türkiye & mammashow Pazarlama Müdürü Aslı Altınok Erdal, "Hamileler ve aileler, birbirinden değerli 36 uzman konuşmacı tarafından, mammashow'da Türkiye'de ilk defa düzenlenecek 21 başlık altında hazırlanan eğitim seminerlerine katılacak, kendileri ve bebekleri için ihtiyaç duyacakları, bebek bakım odasından, aktivite alanına kadar her türlü detayı en ince noktasına kadar düşünülen özel alanlardan faydalanabilecek. 0-3 yaş bebeklerin temel ihtiyaçlarından birisi olan beslenme alanımızda toplamda bin bebeğimiz konforlu ve hijyenik bir ortamda beslenme ünitelerinden yararlanabilecek. Bu alanların sponsorluğunu üstlenen çok önemli markalarımız, annelerimiz ve bebekleri için çok güzel süprizler hazırladılar" dedi.



Alfa Kuşağı'nın yeniliklere açık Y kuşağı ebeveynlerinin, anne-bebek-çocuk sektörüne dair en son gelişmeleri, ürünleri, yenilikleri ve modayı yakından takip etmeyi ve sosyal medyadan paylaşmayı çok sevdiklerine dikkat çeken Erdal, "mammashow anne ve anne adaylarımıza 4 gün süreyle potansiyel arkadaşlarıyla tanışıp, network kuracakları ve en sevdikleri çocuk kitabı ve ebeveyn gelişim kitabı yazarlarıyla imza günlerinde buluşup, kitaplarını imzalatacakları ve sektörün en önemli markalarından uygun fiyatlarla alışveriş yapacakları bir ortam sunuyor" ifadelerini kullandı.



mammashow'dan #yarınlarımızolsun sosyal sorumluluk projesine destek



Yapılan bilgilendirmede; geçen yıl UNİCEF ile iş birliği yapan mammashow, bu yıl Türkiye'de çocuk oto koltuğu kullanılması konusunda farkındalık oluşturmak üzere, Bebek Araç Gereçleri Üretici, İthalatçı ve Perakendeciler Derneği BAGİDER tarafından yürütülen #yarınlarımızolsun başlıklı sosyal sorumluluk kampanyasına destek veriyor. 11 Ocak Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında mammashow ev sahipliğinde, moderatörlüğünü Hassas Anne Ece Kumkale'nin üstleneceği, bebek oto koltuğu kullanmanın önemine dikkat çekecek #yarınlarımızolsun başlıklı panelde, BAGİDER Bebek Oto Koltuğu Çalışma Grubu üyelerinden, Bebek Yaşam Ürünleri Genel Müdür'ü ve İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi PhD. Dr. Kasım Yiğit, Oyuncu/Influencer Akasya Asıltürkmen, Çocuk Gelişimi ve Özel Eğitim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Candan konuşmacı olarak yer alacak.



Mammashow'da eğlenceli ve eğitici etkinlikler



Bu yıl ikincisi düzenlenen mammashow, 4 gün boyunca 36 uzman konuşmacı tarafından verilecek 21 başlık altındaki eğitim seminerlerine ev sahipliği yapacak. Son yıllarda yoğun ilgi çeken 'Güvenli Bağlanma' ve Doğal Ebeveynlik/Attachment Parenting konularında, Türkiye'de ilk defa bir panel gerçekleştirileceği kaydedildi. API Turkiye Platformu Kurucusu Dr. Aslıhan Onaran (PhD.) moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide Duyu Bütünleme Uzmanı & Fizyoterapist Ebru Sidar da '0-3 Yaş Bebeklerde Duyu Bütünleme ile Gelişimi' hakkında bilgiler verecek.



Yine Türkiye'de ilk defa düzenlenecek 'Hamileler ve Yeni Annelerde Sadeleşme' etkinliği, turkisiminimalizm.com kurucusu Hale Acun Aydın tarafından modere edilecek. Konuklar ise yine dijital dünyada en çok takip edilen ve minimalizm akımını domine eden: Çevre Mühendisi, sadebiryasam.com kurucusu Gözde Altunbaş, çevre dostu mimarlık projeleriyle tanınan Y. Mimar, Ferhan Hasmaden ve Sosyal medya fenomeni (Beginner Minimalist) Bilge Sağay olacak.



Çocuklar da kitapsever



Fuarda anneler en ünlü çocuk kitabı ve ebeveyn gelişim kitabı yazarlarıyla da buluşturacak. 'İstilacı Hansel ve Gretel', 'Bitli Rapunzel' ve 'Koca Ayakli Sindirella'nıon yazarı Akasya Asıltürkmen, 'Dostum Tedi ve Ben' ve 'Yeni Bir Ben'ın yazarı Merve Öztürk, 'Emziren Anneler Soruyor'ın yazarı Esra Ertuğrul, 'Hitit Kraliçesi Puduhepa'ın yazarı Demet Kılıç, 'İda ve Mila Kuş Gibi', 'İda ve Mila Zürafan Ne Sever?', 'İda ve Mila Ressam Kedi Üzüm' 'Park Canavarı - Aslan'ın Doğum Günü' ve 'Ayı Masalı'ın yazarı Hafize Çınar Güner ve 'Kayan Yıldızını Bekleyen Küçük Yıldız'ın yazarı Başak Sönmez Mutlu kitaplarını anneler için imzalayacaklar.



Ayrıca, Türkiye'de ilk defa, Aslı Kocaeli nam-ı diğer @annenin.icsesi ile ortak bir projeyle, fuar alanı içerisinde annelerin gezip, incelerken güzel vakit geçireceği, yıllardır biriktirdiği en çok paylaşılan capslerinden oluşan bir 'Annenin Caps Sergisi' yer alacağı açıklandı. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Galatasaray'ın İstediği Alan Carvalho, 12 Ocak'ta Türkiye'ye Gelecek

Kız Arkadaşını Darp Ettiği İddia Edilen Yusuf Güney, Canlı Yayından Gazetecilere Sitem Etti: Gerizakalı

Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır

ABD Heyetini Protesto Eden 7 TGB Üyesi Gözaltına Alındı