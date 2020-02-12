Mamut'ta yer alacak yeni yetenekler belli oldu - Son Dakika

Akkök Holding ana sponsorluğundaki Mamut Art Project'in 8. edisyonu, 1-5 Nisan'da KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek.

Akkök Holding'den yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana Akkök Holding ana sponsorluğunda düzenlenen Mamut Art Project, 8'inci kez güncel sanatta umut vadeden taze yeteneklere, işlerini sergileyeceği benzersiz bir keşif alanı sunuyor.

Her yıl alanında uzman isimlerden jüri üyeleri tarafından belirlenen sanatçılara disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkanı sunan Mamut Art Project'in bu yılki jürisinde; Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatörü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu, artSümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, OMM- Odunpazarı Modern Müze'nin kurucusu ve koleksiyoner Erol Tabanca bulunuyor.

Ulaşılabilir sanat alternatifi olarak yola çıkan Mamut, sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını destekleyen ve bu yeteneklerin koleksiyoner, küratör, galeri, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşmasını sağlıyor. Yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen Mamut Art Project, önceki 7 yıl boyunca 367 kadar umut vadeden yeteneği sanatseverlerle buluşturdu.



1500 başvuru yapıldı



Sadece son 3 yılda 53 bin kişi tarafından ziyaret edilen Mamut Art Project'in bu yılki başvuru sürecinde Mamut ekibi, Portfolyo Günleri kapsamında toplamda 250'yi aşkın sanatçı ile birebir portfolyo görüşmeleri gerçekleştirdi.

Mamut'a 2020 edisyonu için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden 1500 başvuru yapıldı ve bu zamana kadar ulaşılan en yüksek sayı oldu.



45 sanatçının eserleri izleyicilerle buluşacak

8'inci edisyonunda yepyeni sanatçılar ile kapılarını açmaya hazırlanan Mamut Art Project, bu yıl da 25'i kadın, 20'si erkek 45 sanatçının ve çeşitli sanat dallarının bir arada görülebileceği

heyecanlı bir seçki sunacak. Sanatçıların eserleri, 1-5 Nisan'da mekan sponsoru KüçükÇiftlik Park'ta kurulacak bin 800 metrekarelik dev çadırda sergilenecek.



Sanatın genişleyen yönü ve açılımlarıyla sergilenecek işler arasında seramik, heykel, ahşap gibi üç boyutlu çalışmalar, video, animasyon, illüstrasyon, dijital, fotoğraf, kolaj, yerleştirme, sokak sanatı ve resim dahil olmak üzere birçok alanda üretimler yer alıyor. Sanatseverler, bu yıl gerçekleşecek Mamut'ta değişen dünya algısı, ekoloji, yeni form ve yapı arayışının ışığında ses algısı, küresel sorunlar odağında insan gibi güncel konuların özgün yorumlarını deneyimleyebilecek.



45 sanatçının farklı teknik ve malzeme kullanılarak üretilmiş eserleri, Ceren Özşahin (MAP'17) ve Zeynep Tümertekin'in (MAP'19) tasarladığı sergi düzeninde izleyicilerle buluşacak.

Geçen yıl ziyaretçilerden büyük övgü alan Mamut'un yeni tasarımı, fuar algısı yaratan konsept yerine, sanat eserlerinin birbirleriyle ilişkisini güçlendiren, ziyaretçiyi içine alarak dolaşımı rahatlatan alternatif bir sergileme alanı sunuyor.