Mamut’ta yer alacak yeni yetenekler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mamut’ta yer alacak yeni yetenekler belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Mamut’ta yer alacak yeni yetenekler belli oldu

1 saat önce

Mamut Art Project'in 8. edisyonu 1-5 Nisan tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.

Mamut’ta yer alacak yeni yetenekler belli oldu, System.String[]

Mamut Art Project'in 8. edisyonu 1-5 Nisan tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte bu yıl, yaklaşık bin 500 başvuru arasından seçilen 25 kadın, 20 erkek toplam 45 sanatçının eserleri sergilenecek.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:07 
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