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Mamut’ta yer alacak yeni yetenekler belli oldu
1 saat önce
Mamut Art Project'in 8. edisyonu 1-5 Nisan tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek.
Mamut Art Project'in 8. edisyonu 1-5 Nisan tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek. Etkinlikte bu yıl, yaklaşık bin 500 başvuru arasından seçilen 25 kadın, 20 erkek toplam 45 sanatçının eserleri sergilenecek.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:07
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