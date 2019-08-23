Man a man izleyicisinden tam not aldı

Kerki Solfej'in Bodrum Antik Tiyatro'da dün akşamki konuğu yeni gösterileri 'Man a Man' ile Metin Uca ve Yaşar oldu. Aşk ve müzik üzerine çok erkek bir gösteri olarak sahnelenen Man a Man Bodrum izleyicisinden tam not aldı.



Sahnelere yepyeni, eğlenceli ve farklı bir lezzet getirmeyi hedefleyen Metin Uca ve Yaşar, müzik ve kahkaha dolu bir gösteri ile önceki akşam Bodrum'da seyircisiyle buluştu. Gece boyunca Yaşar'ın eşsiz sesi ve yorumu ile müzik ziyafeti yaşayan konuklar Metin Uca'nın eğlenceli sunumu ve anektodları ile de kahkahaya boğuldu.



Yaşar'dan çocuk hayranlarına jest



Sahneye çıktıktan sonra seyirciler arasında yer alan çocuk hayranlarını gören Yaşar, "Görüyorum ki çok fazla çocuk izleyicimiz var müsaadenizle onları sahnenin önüne alabilir miyiz? Buradan daha rahat izlesinler" diyerek çocukları sevindirdi.



Kendi oğlu da izleyenler arasında olan Yaşar, sahneye çıkarak "Bu benim babam" diye seyircilere seslenen oğlunu, "Sahnede koşan çocuk benim oğlum. Hadi oğlum konuklarımıza selam ver de öyle yerine geç" diyerek izleyicilerine tanıttı. Yaşar'ın eşi Merve Oğuz Günaçgün'de gösteriyi izleyenler arasındaydı.



Söylemesi Yaşar'dan dans etmesi Metin Uca'dan



Gösteri boyunca anlattıkları ile konuklara keyifli anlar yaşatan Metin Uca, Yaşar'ın romantik şarkılarında ise izleyicileri dansa kaldırdı. Man a Man'in Bodrum'daki gösterisini izlemeye gelenler arasında Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün'ün eşi Gülsüm Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve nişanlısı Esra Batıbay, Soner-Özlem Olgun çifti, Sevilen şarkıcı Ege, Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Esra Öztürk gibi isimler de vardı. - MUĞLA