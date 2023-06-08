Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldüren yaşlı adam, serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldüren yaşlı adam, serbest bırakıldı

Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldüren yaşlı adam, serbest bırakıldı

08.06.2023 20:08

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağında ağaçtaki kuşu vurmak isterken kazayla bağda ilaçlama yapan komşusu Mehmet Menemen'i öldüren A.Ö, ifadesinin ardından adli kontrolle serbest kaldı.

Dün sabah saatlerinde Özpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, çiftçi Mehmet Menemen (78), üzüm bağında, ilaçlama yaparken, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Menemen'in başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybettiği belirledi.

Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldüren yaşlı adam, serbest bırakıldı

VURAN KOMŞUŞU ÇIKTI

Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemede, Menemen'in yakın bir yerden tüfekle açılan ateş sonucu vurulduğu belirlendi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Mehmet Menemen'i ağaçtaki kuşa tüfeğiyle ateş eden komşusu A.Ö.'nün vurduğu belirlendi.

Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldüren yaşlı adam, serbest bırakıldı

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan A.Ö. (78) sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. A.Ö.'nün jandarmadaki ifadesinde kuşa ateş ettiğini, bağdaki ağaçlar nedeniyle ilaçlama yapan komşusu Mehmet Menemen'i görmediğini ve aralarında bir husumet bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • sait acar: Yaş 78.emmi,senin topla tüfekle ne işin olur.İlla ki,kuşlara ateş mi etmek lazım.ateş edeceksen kuru sıkı at.adamı bile bile vurmuşsun. Cevap Yaz 29 2 Yayından Kaldır
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Jandarma, Sarıgöl, Menemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldüren yaşlı adam, serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağaçtaki kuşu vurmak isterken komşusunu öldüren yaşlı adam, serbest bırakıldı - Son Dakika
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