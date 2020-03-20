Man Adası'nda karantinaya uymayan adam gözaltına alındı - Son Dakika

Man Adası'nda bir adam karantina kurallarına uymadığı için gözaltına alındı.



İrlanda Denizi'nde, İrlanda ile İngiltere arasında bulunan Man Adası'nda korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle adaya yurt dışından gelenlere uygulanan 14 gün kuralına (evde karantina) uymayan 26 yaşındaki adam gözaltına alındı. Adada karantina yasasına uymayan adamın gözaltına alınan ilk kişi olduğu belirtildi. Yasayı ihlal edenler 10 bin sterlin para cezasına veya 3 ay hapis cezasına çarptırılabiliyor.



Polis, insanları güvende tutabilmek için yasağın uygulanması gerektiğini aktardı. - LONDRA