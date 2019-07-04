Man De At Şehir De Kevin De Bruyne Best
1 saat önce
Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, 2015 yılında Manchester City'ye katıldı ve iki Premier League şampiyonluğunu kaldırmalarına yardımcı olmak için kulübe 150'den fazla katılım sağladı. İşte onun en iyi bitleri.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06
Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne
, 2015 yılında Manchester City
'ye katıldı ve iki Premier League şampiyonluğunu kaldırmalarına yardımcı olmak için kulübe 150'den fazla katılım sağladı. İşte onun en iyi bitleri.
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