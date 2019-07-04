Son Dakika Haberleri: Man De At Şehir De Kevin De Bruyne Best
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Man De At Şehir De Kevin De Bruyne Best

1 saat önce

Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, 2015 yılında Manchester City'ye katıldı ve iki Premier League şampiyonluğunu kaldırmalarına yardımcı olmak için kulübe 150'den fazla katılım sağladı. İşte onun en iyi bitleri.

Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, 2015 yılında Manchester City'ye katıldı ve iki Premier League şampiyonluğunu kaldırmalarına yardımcı olmak için kulübe 150'den fazla katılım sağladı. İşte onun en iyi bitleri.
Man De At Şehir De Kevin De Bruyne Best
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:06 
Manchester City, Kevin de Bruyne, Spor
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