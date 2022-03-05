MAN Türkiye, AYBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu heyetine dahil oldu - Son Dakika
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MAN Türkiye, AYBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu heyetine dahil oldu

05.03.2022 13:40

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Esenboğa Külliyesi içinde kurulacak teknoloji geliştirme bölgesinin kurucu heyetine MAN Türkiye AŞ'nin de dahil olduğunu belirtti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Esenboğa Külliyesi içinde kurulacak teknoloji geliştirme bölgesinin kurucu heyetine MAN Türkiye AŞ'nin de dahil olduğunu belirtti.

Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Otomotiv devi MAN Türkiye AŞ'nin de projeye dahil olduğunu belirten Aydınlı, şunları kaydetti:

"MAN Türkiye AŞ ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Protokolü'nü imzaladık. Yapılan protokolle Sanayi ve Teknoloji Geliştirme Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne teknoloji bölgesi kurulması hakkında başvuru yapmak üzere kurucu heyet oluşturulmuş oldu. Buna göre, Esenboğa Külliyemizde bulunan 220 bin metrekarelik alana Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulacak.

Üniversite-sektör iş birliğinin güzel örneklerinden biri olacak teknoloji geliştirme bölgesinde teknolojik bilgi üretilmesi, üretilen bilginin ticarileşmesi, ürün kalite ve standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermayenin ülkeye girişinin hızlandırılması, sanayinin rekabet gücünü artırmak amacıyla bireysel girişimlerin ortak bir platformda buluşturulması ve bölgesel-küresel üretimin desteklemesi de öngörülüyor."

Protokolün, Aydınlı ile MAN Türkiye AŞ Genel Müdürü Ufuk Doğrusöz tarafından imzalandığı ifade edildi.

MAN Türkiye, AYBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu heyetine dahil oldu
MAN Türkiye, AYBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu heyetine dahil oldu
MAN Türkiye, AYBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu heyetine dahil oldu

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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İbrahim Aydınlı, MAN Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MAN Türkiye, AYBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu heyetine dahil oldu - Son Dakika


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