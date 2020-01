Manaf Halbouni'den

Zilberman- İstanbul tarafından organize edilen ve Tarabya Kültür Akademisi'nin desteğiyle gerçekleştirilen serginin açılışı Tomtom Gardens'ta yapıldı.



Manaf Halbouni, Şam'da başladığı güzel sanatlar eğitimini Dresden Güzel Sanatlar Akademisinde tamamladığını ve çalışmalarında güncel konuları ele aldığını söyledi.



Her zaman çevresinde gelişen sorunlarla ilgili çalışmalar yaptığını belirten sanatçı, "Şam benim evim ama Şam'a gidemiyorum, her zaman oradaki her şeye uzaktan bakmak durumunda kalıyorum, bu sanatıma da yansıyor." dedi.



İstanbul'u sevdim"



İlk kişisel sergisi için ve ilk kez geldiği İstanbul'da çalışma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Halbouni, şunları kaydetti:



"Ekim ayında Kültür Akademisi'nin konuk sanatçısı olarak İstanbul'a geldiğimde çok sıcak karşılandım. İstanbul daha büyük ve daha çok insan var ama Şam'a benziyor. Kendimi burada çok rahat hissettim ve iyi karşılandım. İstanbul'u sevdim, çok hoş bir şehir."



Halbouni, sergisinin Türkçe ve herkesin seveceği bir ismi olmasını istediğini belirterek, "Futbol pek çok zaman insanları birleştirir, Türk insanının da kolay anlayacağı 'Kendi Evinde' ismi bence bu çok güzel bir isim oldu." dedi.



Serginin fikri bir fotoğraftan çıktı



Halbouni, serginin fikrinin Dresden'de her gün bisiklete bindiği yol üzerinde bir mülteci kampı yakınlarında çektiği fotoğraftan ortaya çıktığını, fotoğrafta kampın etrafındaki bir duvara Arapça "Evine Geri Dön" ve sonrasında da buna itiraz olarak "Hayır" yazıldığını anlattı.



Sergideki objelerin çok farklı şeyleri anlattığını belirten Halbouni, her zaman sosyal sanat yapmaya çalıştığını, topluma, sorunlara, dünya siyasetine işaret etmek istediğini ve insanların hayal gücüne inanmalarını istediğini ifade etti.



Çalışmalarında vurguladığı konuların yanı sıra çeşitli açıklamalar da yaptığını ve her şeyi insan için ve tarafsız tutmaya çalıştığını vurgulayan sanatçı, "Buraya gelin ve ne yaptığımı görün, benim hayal gücüme girmeye çalışın." dedi.



Sergide yer alan objelerin ne ifade ettiğine ilişkin bilgi veren Halbouni, "Aslında evin yerini tutacak hiçbir şey yok. Şöyle de diyebiliriz 'Ev kendinizi rahat hissettiğiniz yerdir.' Hangi şehirde olduğu veya nasıl göründüğü önemli değil, daha çok orada insanların size nasıl göründüğüyle ilgili bir şey bu." değerlendirmesini yaptı.



"Vatan" isimli çalışmasını anlatan Halbouni, Arapça "vatan" kelimesinin "ev" sözcüğünün milliyetçi bir tarifi olduğunu anımsatarak, şunları ekledi: "Onlar altın gibi parlak, çok temiz ama aynı zamanda birbirine girmiş. Ben de evimi böyle görüyorum; saf, güzel, seviyoruz ama parçalanmış. Bu hayal gücü, bazen kaostaki güzelliği görmemiz gerekebiliyor." Sergi, 31 Ocak'a kadar görülebilecek