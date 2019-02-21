Son Dakika Haberleri: Manager Magazin: Apple Otonom Minibüs Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

Manager Magazin: Apple Otonom Minibüs Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

1 saat önce

– Manager Magazin, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, otonom minibüs teknolojisi üzerinde çalışmaya başladığını öne sürdü.

Manager Magazin: Apple Otonom Minibüs Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor, System.String[]
– Manager Magazin, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın, otonom minibüs teknolojisi üzerinde çalışmaya başladığını öne sürdü.

Manager Magazin'in, "konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklardan" edindiği bilgilere göre, sürücüsüz araç teknolojisi yarışı kapsamında Apple'ın otonom minibüsler üzerinde yoğunlaştığı belirtilirken, ayrıca şirketin minimal tasarımına paralel olarak tasarlanan bir elektrikli kamyonet üzerinde de çalıştığı savunuldu. Apple'ın ayrıca kendi batarya, elektrikli motor ve diğer bileşenlerini üretmek istediği de belirtilen Manager Magazin haberinde, şirketin söz konusu herhangi bir aracının 2023 yılından önce piyasaya sürülmesinin olası olmadığı ileri sürüldü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:54 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Apple, Ekonomi
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