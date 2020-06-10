Manahoz Deresi'ne 6 bin alabalık salındı

Trabzon'da 6 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, Köprübaşı ilçesindeki Manahoz Deresi'ne bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğünce hayata geçirilen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, kırmızı benekli alabalık varlığını artırma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla Köprübaşı ilçesindeki Manahoz Deresi'ne 6 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunun salımı gerçekleştirildi.

Vali Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Anadolu'ya özgü endemik türlerden biri olan kırmızı benekli alabalığın varlığını artırma çalışmalarını desteklediklerini belirtti.

Akarsuların nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türlerinden biri olan bu güzel canlının, yapay ortamda çoğaltılarak doğal yaşama bırakılmasını çok önemli bulduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Bu çalışmaya yerinde katkıda bulunmaktan da büyük memnuniyet duyuyorum. İnşallah hem Trabzon hem de diğer illerimizde gerçekleştirilen bu salım işlemleri, vatandaşlarımızın da desteği ve kaçak avlanmaya karşı duyarlı olmalarıyla kısa sürede amacına ulaşacaktır." diye konuştu.

Programa, Milli Parklar 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, Bölge Müdür Yardımcısı Murat Kefelioğlu ve 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürü Vekili Akif Ümüzer de katıldı.

Vali Ustaoğlu, programın ardından milli parklar yetkililerinden, "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi"ne ilişkin bilgi aldı.

Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Artvin, Rize, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon'da, 2006-2019 yıllarında Trabzon özelinde 3 milyon 591 bin, toplamda ise 12 milyon 225 bin yavru alabalık salımı gerçekleştirildiği öğrenildi.