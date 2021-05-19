MANASTIR ASKERİ İDADİSİ'NDE 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü Kuzey Makedonya'da bulunan Manastır Askeri İdadisinde de kutlandı. Atatürk'ün ilk askeri eğitimini aldığı Manastır İdadisindeki müzeye 16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilirken, Mustafa Kemal Paşa'ya gizlice telgraf çeken ve işgali haber veren Manastırlı Hamdi Bey'in mektubunun bir kopyası hediye edildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Beyoğlu Belediyesi Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunan ve Atatürk'ün ilk askeri eğitimini aldığı Manastır İdadisinde düzenledikleri programla kutladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa akademisyenler, gazeteciler ve davetliler katıldı. Başkan Yıldız, beraberindekilerle müze binasının ikinci katında Mustafa Kemal Atatürk için ayrılmış anı odasını gezdi. Müzede bulunan anı defteri de imzalanırken, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, müzeye 16 Mart 1920 günü İstanbul işgal edilirken Ankara'daki Mustafa Kemal Paşa'ya gizlice telgraf çeken ve işgali haber veren Manastırlı Hamdi Bey'in mektubunun bir kopyası hediye etti.

"VATAN VE BAYRAK BİLİNCİNİN GELİŞTİĞİ TOPRAKLARDAYIZ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "19 Mayıs'ı en uygun nerede kutlayabiliriz, en uygun gençlerimizle nereden mesajlaşabiliriz diye düşündük. Bunun düşüncesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15-18 yaş arasında eğitim aldığı Makedonya Manastır Askeri İdadisinde bugünkü adıyla askeri lisesinde bir program gerçekleştirdik. Şu an bastığımız bu toprak Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinin geçtiği yıllar. Fikirlerinin oluştuğu, zihninin geliştiği, vatan sevgisinin, bir vatan stratejisinin, bir vatan ve bayrak bilincinin geliştiği topraklardayız. Buraya gelirken İstanbul işgal altındayken, Manastırlı Hamdi'nin 16 Mart 1920 tarihli yazdığı mektubun bir replikası anı odasında bizim adımıza sergilenecek. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Huzurluyum. Atatürk'ün okuduğu bu askeri idadiden bütün gençlerimizin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.