Manav, husumetlisi tarafından vuruldu - Son Dakika

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, manav dükkanı bulunan Hasan Teker, husumetlisi olan E.K. tarafından iş yerinde bacağından tabancayla vuruldu. Yaralanan Teker, hastanede tedaviye alınırken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Tekeler Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde manav dükkanı bulunan Hasan Teker ile iş yerine gelen ve daha önceden husumetli olduğu öğrenilen E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.K., yanında getirdiği tabancayla Hasan Teker'i bacağından vurdu. E.K. olay yerinden kaçarken, Hasan Teker, ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, E.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.