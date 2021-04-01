Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi: Meyve ve sebzeler yerlere saçıldı - Son Dakika

Manav personeli ile pazarcılar birbirine girdi: Meyve ve sebzeler yerlere saçıldı

SİVAS - Sivas'ta bir manavın çalışanları ile bir grup pazarcı arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında bol miktarda meyve ve sebze ziyan oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Alibaba Mahallesi Alibaba caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan manavın çalışanlarıyla bir grup pazarcı arasında sözlü olarak başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Arbede esnasında manavda bulunan bol miktarda meyve ve sebze ziyan oldu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Çevik kuvvet ekiplerinin de müdahale ettiği arbede bir süre sonra kontrol altına alındı. Yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi. Olay sonrası taraflar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.