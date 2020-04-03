Manav reyonu görevlisinden 'sırt yazılı' sosyal mesafe uyarısı - Son Dakika

Manav reyonu görevlisinden 'sırt yazılı' sosyal mesafe uyarısı

SİVAS'ta bir marketin manav reyonu görevlisi Ayhan Kılıç (42), müşterilerin fazla yaklaşmasını önlemek için sırtına 'lütfen mesafemizi koruyalım' yazısı yapıştırdı.

Sivas'ta yaşayan ve kentte bulunan marketler zincirinin manav reyonunda çalışan evli 3 çocuk babası Ayhan Kılıç, koronavirüsten korunmak için sırtına yapıştırdığı yazıyla dikkat çekiyor. Kılıç, müşterilerinin talepleri sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmediği için sırtına 'lütfen mesafemizi koruyalım' yazısı yapıştırdı. Kılıç'ın sırtındaki yazıyı görenler uyarıyı dikkate alarak mesafelerini koruyor.

'TEPKİMİ SESSİZ OLARAK ANLATIYORUM'

Lokantaların kapanması nedeniyle manavlarda sebze satışının çoğaldığını söyleyen Kılıç, "Bu sıralar sebzede bir yoğunluk oldu. İnsanlar evlerinde artık daha çok yemek pişirmeye başladılar. Bu nedenle bizim işlerimizde bir artış oldu. Şimdi koronavirüs salgınından dolayı sıkıntı var. Sosyal mesafe nedeniyle bir çok kez müşterileri uyardım. Bazı insanlar yanlış anladı. Ben de bu yanlış anlaşılmaların önüne geçmek, insanlarla sürekli konuşup rahatsız etmemek adına böyle bir çözüm buldum. Bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Beni görüp gülenler oluyor. Sırtıma bakıp 'güzel olmuş' diyenler de var. Ama sessiz bir şekilde konuşmanın aynı zamanda insanlara bir şeyleri anlatabilmenin karşılığı olarak düşünüyorum. Konuşmadan da bir şeyler anlatabiliyorsun insanlara. Yazıyı okuyanlar mesafeyi koruyorlar" dedi.