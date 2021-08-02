Son dakika haberi... Manavagat'ta çıkan orman yangını 6'ıncı gününde devam ediyor - Son Dakika

Manavagat'ta çıkan orman yangını 6'ıncı gününde devam ediyor

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bir başka ilçe Gündoğmuş'tan yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 6 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken bu kez alevler bir başka ilçe olan Gündoğmuş İlçesi Senir Mahallesi yakınlarından yükseldi.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 6 gün önce çıkan orman yangını, rüzgarın da şiddeti ile devam ediyor. İlçenin kuzey kesiminde bulunan Beydiğin Mahallesi yakınlarına ilerleyen yangına ekipler, havadan uçak ve helikopter ile karadan ise onlarca arazöz ile müdahale ediliyor. Devam eden yangıdan şuana kadar ikisi itfaiye eri olmak üzere 7 vatandaş hayatını kaybetti.

Ekiplere su ve yiyecek dağıtılıyor

Öte yandan mahalle halkı ise yangınının kendilerine doğru geldiğini görünce adeta seferber oldu. Mahallenin önünde bulunan toplanma alanında toplanan vatandaşlardan kimileri ekiplere su dağıttı. Yardım amaçlı toplanan yiyecek ve içecekler ise toplama noktasında toplanarak zaman zaman ekiplere dağıtıldı.

Gündoğmuş ilçesinden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı

Öte yandan bir başka yangın haberi de Gündoğmuş İlçesi'nden geldi. İlçede Senir Mahallesi yakınlarından yükselen dumanlar adeta gökyüzünü kapladı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda helikopter ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.