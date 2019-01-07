Son Dakika Haberleri: Manavdan Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Manavdan Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hırsızın bir manav dükkanının kasasından 535 lirayı çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hırsızın bir manav dükkanının kasasından 535 lirayı çalma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Tahtakale Mahallesi Fışkırık Caddesi'ndeki Rasim Sevi'ye ait (54) manava gelen kimliği henüz belirlenemeyen hırsız, bir süre iş yerinin etrafında dolaştı.

Çevrede kimsenin olmadığını ve çalışan Ahmet Arslan'ın da uyuduğunu gören hırsız, kasadaki 535 lirayı alarak kaçtı.

Uyandıktan sonra kasadaki paraların alındığını fark eden Arslan, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İş yerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızın paraları alıp kaçma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir süre çevreyi gözetleyen hırsız, daha sonra kasaya yaklaşarak paraları alıp kaçıyor.

Ahmet Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yorgunluktan bir an uyuya kaldığını belirtti.

Uyuduğunu gören hırsızın paraları alıp kaçtığını anlatan Arslan, "Kasada bulunan 535 lirayı alıp kaçmış, 10-15 dakika sonra uyandım, paraların yerinde olmadığını fark ettim. Daha sonra durumu dükkan sahibi ve polis ekiplerine bildirdim. Kameraları inceledik, hırsız net bir şekilde görünüyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:13 Kaynak: AA

Osmangazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Kullanıp Ormana Kaçan Genci AFAD Ekipleri Buldu! Kuyumcunun "Gasbedildim" Oyunu Polise Takıldı

Mide Küçültme Ameliyatı 2 Çocuk Babasının Sonu Oldu AK Partili Selçuk Özdağ'ın, Millet İttifakının Ortak Adaylık Teklifine Olumlu Yanıt Verdiği İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 08:13:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavdan Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]