Manavgat'a destek için yola çıktılar - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki meydana gelen orman yangınlarına destek için Bozüyük Belediyesi itfaiyesi harekete geçti.

Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken, önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangınları da söndürme çalışmaları sürüyor. Bozüyük Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi de yangın kabusu yaşayan Manavgat'a destek için yola çıktı. Tüm hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçen ekip, Antalya'ya uğurlandı. Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi, istenilen noktalara nakledilerek yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. - BİLECİK