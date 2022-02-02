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Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika

Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

02.02.2022 19:12

- Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Emek Mahallesinde etkili olan dolu, mahalleyi beyaz örtüyle kapladı.

- Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, Emek Mahallesinde etkili olan dolu, mahalleyi beyaz örtüyle kapladı.

Manavgat'ta 2 gündür etkili olan yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sabah saatlerinde etkili olan dolu, Emek Mahallesinin beyaz örtüye bürünmesine neden oldu. Barbaros Caddesinde yağmurla birlikte etkili olan dolu araç ve yayaları zor durumda bırakırken, mahalle aralarında adeta kar yağmış gibi ortalık beyaz örtüyle büründü.

Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü
Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü
Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü

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Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manavgat'a yağan dolu ilçeyi beyaza bürüdü - Son Dakika
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