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Manavgat'a yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor - Son Dakika

Manavgat'a yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor

08.11.2021 15:46

Manavgat'a yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor Yanan bölgelere Keciboynuzu ve defnenin yanı sıra çam fidanları dikilecem Yandığı için budanan bazı ağaçlar yeşerdi, küle dönen alanda filizlenen ağaçlar dikkati çekti Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 Temmuz tarihinde başlayıp 10...

Manavgat'a yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor

Yanan bölgelere Keciboynuzu ve defnenin yanı sıra çam fidanları dikilecem

Yandığı için budanan bazı ağaçlar yeşerdi, küle dönen alanda filizlenen ağaçlar dikkati çekti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 Temmuz tarihinde başlayıp 10 gün sonra kontrol altına alınabilen ve 66 bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangında küle dönen alanlar fidan dikimine hazırlanıyor. Manavgat yangınında en fazla zarar gören yerlerden bir tanesi olan Kalemler Mahallesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirilecek. Yanan ormanlarda bir taraftan ağaçlar kesilerek kamyonlarla taşınırken, diğer taraftan ise kesim yapılan yerler orman işletme müdürlüğüne ait iş makineleri tarafından dikime hazır hale getiriliyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı ve 60 bin haktar alanın kül olduğu, 8 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta yangından etkilenen ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılması orman ekiplerinin çalışmaları bütün hızıyla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre bölgede 15 bin dekar tarımsal alan zarar görürken 263 büyükbaş, 2 bin 783 küçükbaş, 20 bini bıldırcın 27 bin 407 kanatlı hayvan, bin 441 arılı kovan, bin 6 boş kovan olmak üzere 33 bine yakın hayvan öldü. Yangın bölgelerinde bir taraftan yanan ağaçların kesim ve ağaçların taşınma işlemi yapılırken, diğer taraftan ise ağaçların kesildiği alanlar Orman Bakanlığına ait iş makineleri ve orman işçileri tarafından fidan dikimine hazır hale getiriliyor.

11 Kasım Perşembe yangından en çok zarar gören yerlerin başında gelen Kalemler Mahallesi Kocabaş Mevkiinde ağaç dikim etkinliğinin startı verilecek. İlk etapta yaklaşık 10 hektarlık alanın ağaçlandırılacağı, Kalemler Mahallesinde toplam ağaçlandırılacak alanın ise 150 hektar olduğu bildirildi.

Yanan bölgelere Keciboynuzu ve defnenin yanı sıra çam fidanlarının dikileceği bildirilirken, yandığı için budanan keçiboynuzu, menengiç ve hayıtların yeniden yeşerdikleri gözlendi.

Manavgat'a yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor
Manavgat'a yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor
Manavgat'a yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor
Manavgat'a yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor

Manavgat, Antalya, Milli, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Manavgat'a yanan ormanlık alanlar fidan dikimine hazırlanıyor - Son Dakika


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