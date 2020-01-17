Manavgat Adliyesi'nde 10 yılın en yüksek dosya sayısına ulaşıldı - Son Dakika

Antalya'da, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, 2019'da adliyeye 19 bin 532 soruşturma dosyası intikal ettiğini, bunun son 10 yılın en yüksek rakamı olduğunu bildirdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni intikal eden ve geçen yıldan devredenlerle birlikte fezleke, yetkisizlik, soruşturmaya yer olmadığına dair karar veya iddianame gibi toplam 21 bin 427 soruşturma evrakını sonuçlandırdıklarını söyledi.

Yüzde 109,70'lik bir çalışma tempolarının olduğunu dile getiren Yılmaz, "2020'ye devreden 17 bin 300 evrak var. Bunların 11 bin 600'ü daimi arama dosyası. Ayrıca 6 bin civarında derdest yani ayrılan dosyamız var. Diğer taraftan 2016 öncesine ait elimizde kalan sadece 78 dosya var." dedi.

CİMER başvurularının azaldığına dikkati çeken Yılmaz, üç, beş sene önce dilekçe verip sonuç alınamayan başvuruların yüzde ikilere düştüğünü bildirdi.

İhtisaslaşmanın bütün kamu kurumlarında olduğu gibi adliyelerde de önemli olduğuna değinen Yılmaz, bu bağlamda çeşitli suç tiplerini içeren büroları faaliyete geçirdiklerini belirtti.

"Uyuşturucuyla bütün gücümüzle mücadele ediyoruz"

Manavgat Adliyesi'nde 22 savcının görev yaptığını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

" Türkiye'de ilçe adliyeleri arasında ilk defa uyuşturucuyla mücadele anlamında büro Manavgat'ta kuruldu. Bu da çok ciddi katkı sağladı. Uyuşturucuyla mücadeleyle satıcılara göz açtırmamaya gayret ediyoruz. Uyuşturucudan kolay para kazanılıyor. Biz de bütün gücümüzle mücadele ediyoruz. Uyuşturucuyla geçen yıldan kalan 300 dosyayla birlikte bin 682 dosyanın, bin 615'ine karar yazdık. Uyuşturucuyla ilgili elimizde olan derdest dosya sayısı 67. Bu çok önemli bir rakam. Uyuşturucu dosyaları hassas, bir an önce cezaya bağlıyoruz. Bin 300 civarında da erteleme kararı yazılan derdest dosyalarımız var."

Aile içi şiddet bürosunda yaralama olan dosyalarda gözaltı tedbirini uyguladıklarını vurgulayan Yılmaz, yıl içerisinde bin 340 aile içi şiddet dosyası geldiğini, bu dosyalardan bin 265'ine işlem yapıldığını söyledi.

Terör suçlarının ağırlıkta olduğu anayasal suçlar bürosuna 87 dosya geldiğini ve geçen yıldan 214 dosya devri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Toplam 301 dosyamız vardı. Bunlardan 260'ına karar yazdık, 40 dosyamız kaldı. FETÖ/PDY soruşturmaları bağlamında elimizde 40 dosyamız var. İhbara kaydedilenle birlikte bu rakam 80. Burada da çok hızlı reaksiyon gösterdik, 40 dosyadan 30 küsur tanesi dijital veri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, çocuk suçlarından bin 400 dosyayı tamamladıklarını, memur suçlarında 296 dosyadan 170'ini, uzlaştırmada 2 bin 500 dosyadan 2 bin 45"ini sonuçlandırdıklarını sözlerine ekledi.