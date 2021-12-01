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MANAVGAT ADLİYESİ'NDE ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU - Son Dakika

MANAVGAT ADLİYESİ'NDE ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

01.12.2021 15:55

MANAVGAT Adliyesi'nde mağdurların adli süreçte ve sonrasında yaşadığı sorunların çözümüne destek sağlamak amacıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu.

MANAVGAT Adliyesi'nde mağdurların adli süreçte ve sonrasında yaşadığı sorunların çözümüne destek sağlamak amacıyla Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu.

Müdürlüğün çalışmaları hakkında Manavgat Adliyesi'nde düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Ayşenur Değirmenci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ceylan, İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Er, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürü İsmail Kılıç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya, Manavgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şükrü Yıldırım ve diğer yetkililer katıldı. Suç oluştuktan sonra ortada iki taraflı mağduriyetlerin oluştuğunu belirten Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Bu mağduriyetlerden biri doğrudan suçtan mağdur olanlar. Biri de suçu işleyenin cezaevine girdikten sonra ailesinin yaşadığı mağduriyet dedi.

Mağdurlara adli süreç konusunda yardımcı olmak için çeşitli çalışmalar yapıldığını anlatan Başsavcı Yılmaz, Adli görüşme odalarımız kuruldu. Burada mağdurlar gerektiğinde uzmanlar eşliğinde yaşadıklarını anlatabiliyorlar. Birde, mağdurlar özellikle kadın ve çocuklar mahkemede kendilerini tam ifade edemeyebiliyor. Mübaşirden çekiniyor, izleyiciden çekiniyor. Bazen sanıktan çekiniyor. Bu odalar kanalıyla doğrudan mahkemelerde ifade vermeleri sağlandı diye konuştu.

Suçu işleyeninde bir ailesinin olduğunu ve çoğunlukla onlarında özellikle çocukların dolaylı yoldan mağdur olduklarını kaydeden Başsavcı Yılmaz, Öyle durumlar var ki, suçu işleyene ailesi, arkadaşları hepsi sırtını dönüyor. Baba cezaevinde, çocuğu dışarıda. Aslında geride bir hayat kalıyor. Bırakılan, terk edilmiş bir hayat. Biz devlet olarak burada ne yapabiliriz. Bizim sınırımız belli, sınırımızı aşan yerlerde koordinasyon ve destek anlamında bu işi birlikte koordine etmeliyiz dedi.

Benzeri durumların boşanma davalarında da görüldüğünü aktaran Başsavcı Yılmaz, şunları söyledi

Biz, boşanma sürecinde ne yapabiliyoruz, eşleri bir araya getirebiliyor muyuz Birbirinden uzaklaşan insanlar sağlıklı iletişim kurabilir mi Kuramıyor. Nihai itibariyle boşanma oranları artmış. Eşleri bir araya getirerek en azından konuşabilmelerinin yollarını aramalıyız.

Manavgat Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdiresi Ayşenur Değirmenci de kurumun kuruluş amacı ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Değirmenci, Adli süreçte mağdurlara ve kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devlet ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir mağdur destek sistemi kurulması hedeflenmiştir. Suç mağdurlarını bilgilendirme, yönlendirme, psiko sosyal destek müdürlükle kurulmuş olup ülkemiz genelinde de yaygınlaştırılmaya devam etmektedir. Şu anda 161 adliyede müdürlük kurulmuştur dedi.

MANAVGAT ADLİYESİ'NDE ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
MANAVGAT ADLİYESİ'NDE ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
MANAVGAT ADLİYESİ'NDE ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
MANAVGAT ADLİYESİ'NDE ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Ramazan Yılmaz, Cumhuriyet, Başsavcı, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MANAVGAT ADLİYESİ'NDE ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: MANAVGAT ADLİYESİ'NDE ADLİ DESTEK VE MAĞDUR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU - Son Dakika
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