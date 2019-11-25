Son Dakika Haberleri: Manavgat Ahmetler'de yol çalışması
Son Dakika Güncel Manavgat Ahmetler'de yol çalışması - Son Dakika

Manavgat Ahmetler'de yol çalışması

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde bozuk ve dar olması nedeniyle vatandaşın şikayetine neden olan 9 kilometrelik yolun yapımına başladı.

Manavgat Ahmetler'de yol çalışması, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ilçesi Ahmetler Mahallesi'nde bozuk ve dar olması nedeniyle vatandaşın şikayetine neden olan 9 kilometrelik yolun yapımına başladı.


Manavgat'ın Ahmetler Mahallesi'nde 14 kişilik ekiple çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, mahalle yolunun dar olan kısımlarını genişletip, bozulan şarampolleri temizliyor. Alt yapının sağlam olması için yolun bozuk olan yerlerini sert dolgu malzemesiyle doldurulup, sıkıştırıyor. Alt yapının tamamlanmasının ardından 9 kilometrelik yol yeniden asfaltlanacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat Ahmetler'de yol çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]