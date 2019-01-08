Son Dakika Haberleri: Manavgat Ak Gençlik'ten Kan Bağışı Etkinliği

Manavgat Ak Gençlik'ten Kan Bağışı Etkinliği

52 dakika önce

Manavgat AK Parti Gençlik Kolları tarafından, kök hücre bağışçısı olmak için kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Manavgat Ak Gençlik'ten Kan Bağışı Etkinliği, System.String[]
Manavgat AK Parti Gençlik Kolları tarafından, kök hücre bağışçısı olmak için kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırı önünde toplanan AK Parti Manavgat Gençlik Kolları üyeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Antalya'da ilik nakli bekleyen 7'nci sınıf öğrencisi Sonat Emre Özcan ve diğer hasta çocuklara umut olabilmek adına kök hücre bağışçısı olmak için başvuru yaparak Kızılay'a toplu kan bağışında bulundu.

AK Parti Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Hasan Göktaş, yaptığı açıklamada, kan bağışında bulunmanın önemine değinerek bütün gençleri bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Kızılay'ın Türkiye genelindeki kök hücre ve kan bağışının önemine dikkat çeken Göktaş, "AK Gençlik olarak böyle bir kampanyaya duyarsız kalamazdık. Bizler de AK Parti Manavgat Gençlik kolları olarak bir araya geldik ve kök hücre bağışçısı olmak için kan bağışında bulunduk. İnşallah verdiğimiz kanlar hayırlı ve faydalı olur." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Kızılay, Manavgat, Güncel
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