AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Halimoğlu yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Manavgat İlçe Kongresi'nde, mevcut başkan Yusuf Halimoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

AK Parti Manavgat İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi, Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak yapılan kongrede tek listeyle seçime giden mevcut başkan Yusuf Halimoğlu yeniden göreve getirildi.

Kongrede konuşan AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti'nin 2002 yılında iktidara geldiğini ve halen iktidarda olduğunu hatırlatarak, bu süreçte hizmetlerini engellemek için darbe dahil bir sürü engel çıkarıldığını anlattı.

Türk Milleti'nin yaşanılan bu zor dönemlerde hem devlete hem de demokrasiye sahip çıktığını belirten Taş, "Şimdi Cumhur İttifakı'yla birlikte yakın hedefimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden seçilmesini sağlamak. Bunun çalışmalarını azami gayretle sürdüreceğiz." dedi.

Halimoğlu ise Manavgat'ı tekrar layık olduğu noktaya çıkarabilmek için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Yeni dönemde de ilçeleri için hizmetlerine hükümetten aldıkları destekle devam edeceklerini vurgulayan Halimoğlu, "Desteklerinden dolayı İl Başkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza ve özellikle Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kongreye AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe delegeleri de katıldı.