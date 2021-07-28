Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Poyrazın da etkili olduğu bölgede giderek genişleyen alevlere, havadan helikopterle karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri ile müdahale edilmeye başlandı.
3 ayrı noktada daha yangın çıkmasıyla, kentteki son durum endişe verici bir boyut aldı. Alevler nedeniyle 3 mahalle boşaltıldı.
Konuyla ilgili olay yerinden ekran başındakilere bilgi veren TRT Haber muhabiri "2 tane benzin istasyonunun bulunduğu nokta. Yangının daha da büyümemesi için insanlar hortumlarla yangına müdahale ediyor. Vatandaşlar su şişelerine doldurdukları sularla alevleri söndürmeye çalışıyor" dedi.
Son Dakika › Güncel › Manavgat alevlere teslim! Vatandaşlar su şişeleriyle müdahale ediyor - Son Dakika