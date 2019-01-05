Son Dakika Haberleri: Manavgat Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Kurulması Çalışmaları

Manavgat Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Kurulması Çalışmaları

5 dakika önce

Manavgat Avcılık ve Atıcılık Derneği, federasyonu bağlı spor kulübü olmak için girişimlere başladı.

Manavgat Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Kurulması Çalışmaları, System.String[]
Manavgat Avcılık ve Atıcılık Derneği, federasyonu bağlı spor kulübü olmak için girişimlere başladı. Manavgat Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü, Antalya merkezden sonra Antalya'nın 2. Kulübü olacak.

Manavgat Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Engin Tüter, derneğin Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na bağlı spor kulübü olarak faaliyet göstermesi amacıyla kulüpleşme çalışmalarına hız verdi. Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya'yı ziyaret ederek istişarede bulunan Tüter, Karakaya'nın kulüpleşme konusunda verdiği destek ve yardımlarından son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na bağlı tescilli spor kulübü olmaları durumunda üyelerine ve atıcılık sporuna gönül vermiş gençlere önemli avantajlar sağlayacaklarını belirten Engin Tüter "Antalya merkezde bulunan kulüp dışında Antalya'nın ilçelerinde avcılık ve atıcılık spor kulübü bulunmuyor. Manavgat olarak ilçelerdeki ilk spor kulübü olmak için çaba harcıyoruz. Şu an da derneğimizin üyelerimizden federasyondan aldığı lisansla federasyonun yarışmalarına katılan arkadaşlarımız var. Kulüp olduğumuzda lisansı kendimiz verecek ve federasyondan belgeli antrenörler eşliğinde gençlerimizi atıcılık sporuna yönlendireceğiz. Manavgat adına yarışmalara katılabileceğiz. Belirli ve düzeye geldiğimiz zaman federasyonumuz Manavgat'a 17 adet makine gönderecek. Şu an Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı poligonu Antalya'da inşa ediliyor. Kulübümüz belirli bir düzeye gelinceye kadar çalışmalarımızı Antalya'da sürdüreceğiz"" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:45 Kaynak: İHA

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