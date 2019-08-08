Manavgat Ballıbucak'da köprü bakım çalışması
1 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsalda konforlu ve güvenilir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:53 Kaynak: İHA
kırsalda konforlu ve güvenilir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Manavgat
'a bağlı Ballıbucak
Mahallesi yolunda bulunan ve yoğun yağışlarda tıkanan köprüde bakım çalışması gerçekleştiriliyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal bölgelerin konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti alabilmesi için Antalya'nın dört bir yanında yol, asfalt ve bakım onarım çalışması yürütüyor. Bu kapsamda alt yapı ekipleri, Manavgat'ın Ballıbucak Mahallesi yolu üzerinde bulunan ve yoğun yağışlardan dolayı tıkanan köprüde bakım çalışması yapıyor. Ekipler, yağışlardan dolayı köprüyü kapatan malzemeyi iş makineleriyle boşaltıyor ve şarampolleri temizliyor. - ANTALYA
Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti (2) Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü İBB'nin üst yönetimi tanıtıldı! İşte İmamoğlu'nun yeni kadrosu 2019/2020 üretim sezonu için ayçiçeği alım fiyatı ton başına 2 bin 500 lira oldu