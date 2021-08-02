Manavgat başkan yardım ve itfaiye ekibi - Son Dakika

Yardım tırı ile birlikte Manavgat'a giden Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, burada yangın bölgesinde görev yapan Nevşehir Belediyesi itfaiye erlerini de ziyaret etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve tüm Türkiye'nin içini yakan orman yangınında zarar görenler için Nevşehir Belediyesi tarafından kampanya başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde hayırsever vatandaşlar, iş insanları ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile 1 tır dolusu gıda ve ihtiyaç malzemesi toplandı.

Cumartesi akşamı belediye başkanlık binası önünden uğurlanan yardım tırı bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesine ulaştı.

Yardım malzemeleri burada Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından AFAD kriz masası yetkililerine teslim edildi.

Başkan Savran burada ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit ile görüşerek toplanan yardım malzemelerinin içeriği hakkında bilgiler verdi.

Kampanyaya destek veren tüm Nevşehir halkına teşekkür eden Başkan Savran, "Tüm Türkiye gibi Nevşehir'i de derin bir üzüntüye boğan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımız için başlattığımız kampanyaya hemşehrilerimiz büyük ilgi gösterdi. 1 tır dolusu gıda ve ihtiyaç malzemesi toplandı. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Ben de burada onların emanetini teslim ettim. Bundan sonraki süreçte de üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Duamız, en az zararla en kısa zamanda yangınların sona ermesi. Tüm Antalya halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

'Manavgat'ta Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerine Ziyaret'

Belediye Başkanı Savran Manavgat'taki incelemeleri sırasında burada görevli Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personellerini de ziyaret etti.

Osmaniye ve Kozan'daki yangınlarda da görev yapan ve geçtiğimiz gün Manavgat ilçesinde devam eden yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için buraya görevlendirilen belediye personelleri ile bir araya gelen Savran, itfaiye erlerine kolaylıklar diledi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen itfaiye erleri ile birlikte Nevşehir Belediyesi personellerinin de yangın bölgelerinde fedakârca görev yaptığını belirten Savran, "Yangınların başlaması ile birlikte Nevşehir'den ilk olarak Adana'nın Kozan ilçesine buradan da Osmaniye'ye gönderdiğimiz 3 personelimiz geçtiğimiz gün dinlenmeden ve aralık vermeden Manavgat ilçesine hareket etti. Burada iki gündür kahramanca yangın söndürme çalışmalarına destek veriyorlar. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ve burada görev yapan tüm kahramanlarımızdan Allah razı olsun. Bu vesileyle bir kez daha yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yangını söndürmek için mücadele eden ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.