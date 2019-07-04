Son Dakika Haberleri: Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri
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Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri

1 saat önce

Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri Titreyengöl'de başladı.

Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri, System.String[]
Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri Titreyengöl'de başladı.
Manavgat Belediyesi ve Titreyengöl Sorgun Turizm Yatırımcıları Birliği iş birliği ile düzenlenen şenliğin ilk gününe, Türkiye Kano Federasyonu temsilcileri, sporcular, bölge otellerinde konaklayan turistler ve sporseverler katıldı. Şenliğin açılışında dünya flyboard üçüncüsü Ali Komşusu, Titreyengöl'de flyboard ve jet ski gösterisi yaptı.
Şenlikte düzenlenen kano yarışlarına, kurum, otel ve okullardan oluşan 10 takımdan yaklaşık 120 sporcu katılıyor. Takımların üçer gruplu olarak yarışacağı şenlikler, cumartesi günü final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:36 Kaynak: AA
Manavgat, Sorgun, Spor
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