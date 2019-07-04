Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri
54 dakika önce
Manavgat Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri Titreyengöl'de başladı.
Manavgat
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:43 Kaynak: AA
Belediyesi 6. Dragon Kano Şenlikleri Titreyengöl'de başladı.
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Kano Federasyonu temsilcileri, sporcular, bölge otellerinde konaklayan turistler ve sporseverler katıldı. Şenliğin açılışında dünya flyboard üçüncüsü Ali Komşusu, Titreyengöl'de flyboard ve jet ski gösterisi yaptı.
Şenlikte düzenlenen kano yarışlarına, kurum, otel ve okullardan oluşan 10 takımdan yaklaşık 120 sporcu katılıyor. Takımların üçer gruplu olarak yarışacağı şenlikler, cumartesi günü final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.
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