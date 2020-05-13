Manavgat Belediyesi çocukları unutmadı - Son Dakika

Manavgat Belediyesi, bu gün 11.00-15.00 saatleri arasında kısıtlaması kaldırılan çocukların gönül rahatlığı ile sokağa çıkabilmeleri için hem parkları dezenfekte ettirdi hem de maske dağıtarak, Kontrollü Sosyal Hayata alışmalarına yardımcı oldu.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, uzun bir aradan sonra bu gün 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan çocukları unutmadı. Başkan Sözen, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine tüm parkların dezenfekte edilmesi talimatını verdi. Başkan Şükrü Sözen, aynı zamanda çocukların herhangi bir virüs tehlikesine karşı korunması amacıyla kentin iki noktasında maske dağıtımı gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 gün boyunca eksiksiz olarak tüm parkları dezenfekte etti. Ekipler, parklardaki oyuncaklar ve spor aletlerini çocukların gönül rahatlığı ile kullanabilmelerine olanak sağlayacak şekilde hijyenik hale getirdi. Çocukların sokağa çıktığı saatlerde ise kentin iki noktasında stand oluşturularak maske dağıtımı gerçekleştirildi. Maskelerini takarak oyun alanlarına koşan çocuklar ve aileleri, mutlu keyifli bir gün geçirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Çocuklarımızın kısa da olsa sokaklarımızı şenlendirmesi bizi çok mutlu etti. Onların sağlıklı ortamda gönül rahatlığı ile gezebilmeleri için 1 gün öncesinden tüm parklarımızı dezenfekte ettirerek hijyenik ortamı sağladık. Ayrıca maskelerini de dağıtarak onların bundan sonra kontrollü sosyal hayata alışmalarını sağladığımıza inanıyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, herşeyimiz. Bütün hizmetlerimiz onların mutlu geleceği için" dedi. - ANTALYA