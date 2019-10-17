Manavgat Belediyesi kadına yönelik şiddete karşı protokol imzaladı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarını önlemek amacıyla "Acil Yardım Hattı İşbirliği" Protokolünü imzaladı.



Manavgat Belediyesi, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarını önlemek amacıyla harekete geçti. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Sayın Canan Güllü, kadına yönelik şiddeti önleme ve çocuk istismarlarına karşı bilgilendirme yapmak ve paylaşımda bulunmak amacıyla Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Canan Güllü'nün yanı sıra CHP Manavgat İlçe Başkanı Av. Aliye Coşar, Manavgat Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Başkanı Av. Umut Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcıları Halis Akkaya, Mustafa Ceylan ve Semra Öztürk ile Özel Kalem Müdürü Hatice Sözen katıldı. Sözen, verdiği mücadeleler ile tüm Türkiye'ye örnek olan Canan Güllü'yü büyük bir nezaketle ağırladı. Canan Güllü, kadına yönelik şiddet konusunda bilgilendirme yapmak, belediyelerin sorumluluk almasını sağlamak amacıyla yerel yönetimlerle işbirliği yapma çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak bir Acil Yardım Hattı kurduklarını anlatan Canan Güllü, bu hattın şiddet ve istismarı önleme konusunda oldukça etkili olduğunu dile getirdi. Güllü, bu protokolü öncelikle büyükşehir belediyeleri imzaladıklarını, ilçeler bazında ilk imzalayanın ise Manavgat olduğunu söyledi. Manavgat'ta belediyenin kadınlara yönelik çalışmalarını beğeniyle yakından takip ettiklerini dile getiren Güllü, ancak yapılacak olan çalışmalarla daha da geliştirilebileceğini anlattı. Güllü, Manavgat Belediyesi olarak Acil Yardım Hattı duyurusunun afişlerle yapılmasını istedi. Güllü, Sözen'e Yerel Eşitlik Eylem Planı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylemi çalışmaları ile ilgili bilgileri de aktardı. Güllü, "Bu uzun soluklu bir yürüyüşün başlangıcıdır. Yürümeye başlayınca hız kesmemek gerekir" dedi.



Daha sonra Sözen ile Güllü arasında Acil Yardım Hattı İşbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile bundan sonra Manavgat'taki mağdurların, 0549 656 96 96 ve 0212 656 96 96 numaralı Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ACİL YARDIM HATTI'nı arayarak her türlü hukuki, psikolojik ve sosyal destek ile danışmanlık hizmetlerini alabileceği açıklandı. Sözen ise, belediye olarak bu konularda oldukça duyarlı olduklarını ancak yetersiz kalabildiklerini dile getirdi. Sözen, "Bu protokolü imzalamaktan büyük gurur duyduk. Belediye olarak her zaman kadınlara yönelik çalışmaları yapıyoruz. Ancak yetersiz kaldığımız olabiliyor. Bu imzaladığım en önemli birlikteliklerden bir tanesi bu oldu" dedi. - ANTALYA