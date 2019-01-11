Son Dakika Haberleri: Manavgat Belediyesi'nde Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı

Manavgat Belediyesi'nde Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Manavgat Belediyesi'nde Antalya ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Manavgat Belediyesi'nde Sıfır Atık Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Manavgat Belediyesi'nde Antalya ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Şimşek ve birim amirlerinin katıldığı toplantıda, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli tarafından kamu kurumlarında sıfır atık uygulamasının nasıl olacağına yönelik bilgiler verildi. Manavgat Belediyesi Side Ek Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Sıfır Atık Projesi ile ilgili sinevizyon gösterimi ve sunum yapıldı. Geri dönüşüm, çevre duyarlılığı, atıkların depolanmasının çevreyi olumsuz etkilemesi, Sıfır Atık Projesi'nin ekonomiye kazandırdıkları ile ilgili konuların anlatıldığı toplantıda, Manavgat Belediyesi'ndeki her kata üçlü(cam, plastik, kağıt) geri dönüşüm kutularının konulması da kararlaştırıldı.

Toplantı soruların cevaplandırılması ile devam etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:05 Kaynak: İHA

Hasan Şimşek, Antalya, Manavgat, Güncel
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