Manavgat Belediyesi'nden aşure ikramı - Son Dakika

Manavgat Belediyesi, muharrem ayı nedeniyle, yangının en çok zarar verdiği mahallelerden birisi olan Belenobası ve bölgeye yakın olan mahallelerde vatandaşlara aşure ikram etti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, aşureyi geçtiğimiz günlerde Belenobası, Hocalı, Saraçlı, ve Gebece mahallelerinde yangından etkilenen vatandaşlar için kurulan Sahra Mutfağı Aşevi'nde pişen yemekler ile birlikte dağıttı. Belediye ekipleri, 500 kişinin faydalandığı yemek ve aşureyi, tek kullanımlık kaplara koyarak vatandaşlara dağıttı. Geçmiş olsun dilekleriyle yemeklerini ve aşurelerini alan yangın zede vatandaşlar, Manavgat Belediyesi'nin ilk günden itibaren yanlarında olduklarını belirterek Başkan Şükrü Sözen ve ekibine teşekkür etti.

Belenobası Mahallesi merkezine kurulan aşevi ile vatandaşların hayatını kolaylaştırmak istediklerini belirten Sözen, tüm imkanlarını paylaşmaya devam edeceklerini belirti. Başkan Sözen, " Manavgat Belediyemiz, bu zorlu süreçte birlik, beraberlik ve paylaşım duygusunu güçlendirmeye devam ediyor. Geleneksel kültürümüzün bir parçası olan aşureyi, yangınzede vatandaşlarımızla paylaşarak onlara ikram etmek istedik. Bölge halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkın imkanlarını halkla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA