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Manavgat Belediyesi'nden camilerde temizlik

3 saat önce

Manavgat Belediyesi, 106 mahallede cami temizliği başlattı.

Manavgat Belediyesi'nden camilerde temizlik, System.String[]

Manavgat Belediyesi, 106 mahallede cami temizliği başlattı.


Manavgat Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Cenaze Hizmetleri Birimi, vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla 106 mahallede cami temizliği çalışması başlattı. Seydiler Mahallesi'nde yapılan cami temizleme çalışmaları kapsamında, lavaboların yıkanması, cami içerisindeki halıların yıkanması, camların silinmesi ve şadırvan temizliği işlemleri gerçekleştirildi. Belediye ekipleri ayrıca, cami etrafında oluşan yabancı ot temizliği ve tadilat işlemlerini de gerçekleştirdi.


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapmalarını sağlamak amacıyla rutin olarak çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat Belediyesi ekiplerimiz, halkımızın daha güvenli ve daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla periyodik olarak cami temizleme çalışmalarına devam etmektedir. Bundan vatandaşlarımız da çok memnun. Çalışmalarımız devam edecek" dedi. - ANTALYA

Şükrü Sözen, Seydiler, Manavgat, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
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