Manavgat Belediyesi'nden 'Gezici Oyun Evi'
1 saat önce
Manavgat Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Gezici Oyun Evi' projesi faaliyete geçti.
Manavgat
Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Gezici Oyun Evi' projesi faaliyete geçti.
Gezici Oyun Evi projesi kapsamında, çocuklar için hazırlanan otobüs mahalleleri gezerek çocukları oyuna davet ediyor. Manavgat Belediyesi Kreş öğretmenlerinin yer aldığı otobüste, 3 ile 10 yaş arası çocuklar en hızlı gelişim dönemlerinde kreş ve oyun eğitimi alıyor. Çocukların gelişimini desteklemeyi ve kreş eğitimini oyun yoluyla vermeyi amaçlayan projede, merkeze uzak mahallerdeki çocuklara ulaşmak hedefleniyor.
İlk olarak Doğançam Mahallesi'ndeki çocuklar ile buluşan Gezici Oyun Evi otobüsü, mahalledeki çocuklar tarafından büyük bir sevinç ile karşılandı. Kreş öğretmenleri ile etkinlikler yapan çocuklar, daha sonra oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.
"Çocukların eğitim ve öğretimine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen
ise çocukların eğitim ve öğretimine her zamanki gibi katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek; "Çocuklarımızın eğitimine bir nebze bile katkımız olursa ne mutlu bizlere. Kent merkezimizden uzak mahallelerde gelişim çağındaki çocuklarımıza kreş ve oyun eğitimi vermeyi amaçlayan projemizi hayata geçirdik. Çocuklarımız, Gezici Oyun Evi projesi ile Manavgat Belediyesi Kreş'in deneyimli kadrosundan yararlanabilecek. " dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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