Manavgat Belediyesinden kaldırım ve asfalt atağı - Son Dakika
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Manavgat Belediyesinden kaldırım ve asfalt atağı

6 saat önce

Manavgat Belediyesi, Örnek Mahallesi ve Çakalderesi Mevkiinde, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları başlattı.

Manavgat Belediyesinden kaldırım ve asfalt atağı, System.String[]

Manavgat Belediyesi, Örnek Mahallesi ve Çakalderesi Mevkiinde, sıcak asfalt ve kaldırım çalışmaları başlattı.


Kentin ticari hayatında büyük önem taşıyan Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi Doğu Garajı önündeki 700 metrelik yolu sıcak asfaltla yenileyen belediye ekipleri, yine aynı mahallede 1507 ve 1510 numaralı sokaklarda ise kaldırım çalışması başlattı. Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Manavgat'ın kent girişi olan Çakal Deresi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde 1 kilometrelik yola sıcak asfalt dökerek ulaşımı modern ve güvenli hale getirdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mevsim şartları müsaade ettiği sürece asfalt ve kaldırım çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini dile getirerek, hizmetlerin ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde devam edeceğini ifade etti. - ANTALYA

Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
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