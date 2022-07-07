Manavgat'ta otel çamaşırhanesinde yangın - Son Dakika
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Manavgat'ta otel çamaşırhanesinde yangın

07.07.2022 13:07

Manavgat'ta otel çamaşırhanesinde yangın Korkutan yangından personel ve müşteriler etkilenmedi Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın korkuttu.

Manavgat'ta otel çamaşırhanesinde yangın

Korkutan yangından personel ve müşteriler etkilenmedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın korkuttu. Havalandırma borusunda çıktığı belirlenen yangın kısa sürede söndürülürken, otel personeli ve misafirlerin etkilenmediği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sorgun- Side sınırında bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi, sağlık ve jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Yangın, otel çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, personel ve müşterilerden kimse yangından etkilenmedi. Her ihtimale karşı, ambulans ve sağlık ekipleri tedbir amaçlı olarak yangının meydana geldiği binanın önünde bekletildi.

Yangının, otelin konaklama bölümünden ayrı bir binada bulunan çamaşırhane bölümünde kurutma makinesinin havalandırma borusunda meydana geldiği bildirildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye, ambulans ve jandarma araçları otelden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta otel çamaşırhanesinde yangın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta otel çamaşırhanesinde yangın - Son Dakika
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