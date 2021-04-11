Manavgat Dağ Bisikleti Yarışı'nda şampiyonlar Ukrayna'dan

MANAVGAT Bisiklet Günleri kapsamında düzenlenen, 6 ülkeden toplam 98 sporcunun katıldığı 8'inci Uluslararası Manavgat Dağ Bisikleti MTB Yarışması'nda kadın ve erkek elitlerde birinciliği Ukraynalı sporcular elde etti.

Manavgat Kaymakamlığı himayesinde Manavgat Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Derneği'nin (MASTOB) destekleriyle düzenlenen Manavgat Bisiklet Günleri 8'inci Uluslararası Manavgat Dağ Bisikleti MTB Yarışması Manavgat'ta yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan ve Selekuia Antik Kenti, Oymapınar Barajı ve orman içinde patika yollardan geçerek aynı noktada sona eren yarışmalarda erkek elit, kadın elit, genç erkek, yıldız erkek, master 30+, master 40+ ve master 50+ kategorilerinde Türkiye, Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Almanya ve Avusturya'dan toplam 98 sporcu mücadele etti.