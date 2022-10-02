MANAVGAT DEVLET HASTANESİ'NDEN YAŞLILARA ÇİÇEK - Son Dakika
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MANAVGAT DEVLET HASTANESİ'NDEN YAŞLILARA ÇİÇEK

02.10.2022 15:09

MANAVGAT Devlet Hastanesi personeli, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, 'Yaşlanmaktan Korkma, Sağlıksız Yaşlanmaktan Kork' sloganı ile yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

MANAVGAT Devlet Hastanesi personeli, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında, 'Yaşlanmaktan Korkma, Sağlıksız Yaşlanmaktan Kork' sloganı ile yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Yürüyüş güzergahında yaşlılara çiçek dağıtan Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Deniz, "Yürüyüş yapan hastaneye gelmez" dedi.

Manavgat Devlet Hastanesi personeli Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında, Manavgat Irmağı kenarında yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Devlet hastanesinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar ırmak kenarı boyunca gerçekleştirilen yürüyüşte, yaşlılara çiçek dağıtan Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Deniz, "Yürüyüş yapan hastaneye gelmez" dedi. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapan Başhekim Uzm. Dr. Deniz, yaşlanma sürecinde hastalıklardan korunmak için spor yapılması gerektiğini söyledi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Başhekim Uzm. D. Mehmet Deniz, "Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda, sağlıklı yaşlanmanın ayaklarından bir tanesi olan sportif faaliyetler aktivitesinde, yürüyüşün öneminde dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için devlet hastanesi mensupları olarak, halkımıza yürüyüş konusunda farkındalık oluşturmak için böyle bir organizasyon tertip ettik. 'Yaşlanmaktan korkma, sağlıksız yaşlanmaktan kork' sloganıyla bu hareketi organize ettik. Sağlıklı yaşlanılmadığı zaman neler oluyor obezite başlıyor, hareketsizlikten dolayı birçok hastalıklar başlıyor. Fiziksel hastalıklar, romatizmal hastalıklar, diyabet, kan hastalıkları gibi birçok hastalıklar kendini göstermekte. Bunların azaltılabilmesi için hareketlilik ve spor öneriyoruz. Bunlardan en önemlisi de hiç masrafsız her yerde yapılabilen yürüyüş. Yürüyüşten sonra bisiklet, yüzme bunları tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MANAVGAT DEVLET HASTANESİ'NDEN YAŞLILARA ÇİÇEK - Son Dakika

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