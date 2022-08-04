Manavgat'ta trafik ekiplerinden fazla yolcuya taviz yok - Son Dakika
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Manavgat'ta trafik ekiplerinden fazla yolcuya taviz yok

04.08.2022 14:47
Manavgat'ta trafik ekiplerinden fazla yolcuya taviz yok

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü. İki saat süren denetimde 12 toplu taşıma aracına fazla yolcu taşımaktan 153'er TL para cezası uygulandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, Manavgat'ın değişik noktalarında fazla yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle Manavgat'ın iki büyük pazarının kurulduğu pazartesi ve perşembe günleri ağırlıklı gerçekleştirilen denetimlerde, turizm bölgelerinden Manavgat merkeze ve ilçe merkezinden turizm bölgelerine yolcu taşıyan minibüsler durdurularak fazla yolcu, ticari taksiler ise taksimetre açıp açmadıkları konusunda denetlendi. İki saat süren uygulamada 62 araç kontrol edilirken, bu araçlardan fazla yolcu aldığı belirlenen 12 araca para cezası uygulandı. Uygulama sırasında kask takmayan bir motosiklet sürücüsüne ve kaskını direksiyonun alt kısmına taktığı gözlenen sürücüye 194 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta trafik ekiplerinden fazla yolcuya taviz yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta trafik ekiplerinden fazla yolcuya taviz yok - Son Dakika
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