Son Dakika Haberleri: Manavgat Emniyet Müdürü Özgönül'den, Gazipaşa Emniyet Müdürü Akbıyık'a plaket
Son Dakika Güncel Manavgat Emniyet Müdürü Özgönül'den, Gazipaşa Emniyet Müdürü Akbıyık'a plaket - Son Dakika

Manavgat Emniyet Müdürü Özgönül'den, Gazipaşa Emniyet Müdürü Akbıyık'a plaket

6 saat önce

Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Akbıyık, Gazipaşa Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık'a Manavgat'ta görev yaptığı süreçte özverili çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti.

Manavgat Emniyet Müdürü Özgönül'den, Gazipaşa Emniyet Müdürü Akbıyık'a plaket, System.String[]

Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Akbıyık, Gazipaşa Emniyet Müdürü Mehmet Akbıyık'a Manavgat'ta görev yaptığı süreçte özverili çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti.


4. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Manavgat Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Akbıyık, 2010-2019 yılları arasında Manavgat Emniyet Müdürlüğü bünyesinde değişik birimlerde görev yaptıktan sonra Ekim ayında 3. Sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etmiş ve Gazipaşa Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.


Yaklaşık 2 aydır Gazipaşa Emniyet Müdürü olarak görev yapan Mehmet Akbıyık, Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Manavgat Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Mehmet Akbıyık'a Manavgat'ta görev yaptığı süre içerisinde mesai mefhumu gözetmeksizin özverili çalışmalarından dolayı plaket takdim etti. Özgönül, Akbıyık'a yeni görevinde başarılar diledi. - ANTALYA

Mustafa Akbıyık, Gazipaşa, Manavgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:34:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manavgat Emniyet Müdürü Özgönül'den, Gazipaşa Emniyet Müdürü Akbıyık'a plaket
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]