Son Dakika Haberleri: Manavgat Emniyetinden şehitler için mevlid

Manavgat Emniyetinden şehitler için mevlid

2 saat önce

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ramazan ayı münasebetiyle Külliye Camiinde şehitler için Mevlit okuttu.

Manavgat Emniyetinden şehitler için mevlid, System.String[]
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ramazan ayı münasebetiyle Külliye Camiinde şehitler için Mevlit okuttu.

Manavgat Külliye Camii'nde okutulan Mevlid-i Şerife, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, Manavgat Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Ersoy, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Manavgat Müftüsü Mustafa Atilla, Emniyet Müdür Yardımcıları, polis memurları ve vatandaşlar katıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından Mevlid'in ardından camiden çıkan vatandaşlara Gülsuyu ve şeker ikramında bulunuldu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 02:51 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Güncel
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