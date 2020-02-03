Manavgat emniyetine 3 yeni araç - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manavgat emniyetine 3 yeni araç - Son Dakika

Manavgat emniyetine 3 yeni araç

7 saat önce

Manavgat Asayişine Yardım Derneği tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne 3 adet Fiat Doblo marka aracın anahtarı teslim edildi.

Manavgat emniyetine 3 yeni araç, System.String[]

Manavgat Asayişine Yardım Derneği tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne 3 adet Fiat Doblo marka aracın anahtarı teslim edildi.


Manavgat Asayişine Yardım Derneği tarafından ilçe emniyet müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 3 adet Fiat Doblo marka aracın anahtarları Dernek Başkanı Niyazi Ünal tarafından İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül'e teslim edildi.


Manavgat'ta göreve başladığı günden bu güne kadar Manavgat Asayişine Yardım Derneği tarafından toplam 14 adet motorize araç alınarak hibe edildiğini, geçmişte hibe edilen motosikletler vesilesiyle Yunus ekiplerinin oluşturulduğunu beyan eden Özgönül, dernek yönetimi ile tüm dernek üyeleri ve katkı sağlayan tüm hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini iletti. - ANTALYA

Fiat Doblo, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:34 Kaynak: İHA
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