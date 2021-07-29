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Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu - Son Dakika

Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu

29.07.2021 09:13

Türkiye, dün öğlen saatlerinde Manavgat'tan gelen yangın haberiyle büyük sarsıntı yaşadı. Sabah saatlerine kadar büyüyen yangın başka bir alana daha yayıldı. Gün ağarınca bölgeden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ederken, çalışmalarla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün saat 12.05'te başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışıyor. Türkiye'yi dehşete düşüren felaket nedeniyle Yeniköy, Evrenseki, Bahçelievler ve Sarılar mahalleleri boşaltılırken, yangın yerleşim bölgelerine de sirayet etti. Korkunç yangının boyutu sabah saatlerinde gün ağarınca ortaya çıktı.

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler

AKSEKİ İLÇESİ DE ALEVLERE TESLİM OLDU

Manavgat'taki yangında söndürme çalışmaları devam ederken, Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

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Dün gece, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Manavgat ilçede 4 noktada başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın alanında incelemelerde bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı.

Hasarın boyutu gün ağarınca gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler

MANAVGAT'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Hasarın boyutunun gün ağarınca ortaya çıktığı felaketle mücadelede 20. saate gelinirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını, ancak Akseki'deki yangının devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Bakan acı haberi vererek 82 yaşındaki bir vatandaşın yaşamını yitirdiğini belirtti

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler

BARAJ BÖLGESİNDE 10 KİŞİ MAHSUR KALDI

Rüzgarın işlerini zorlaştırdığını da belirten Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını belirtti. Kurtarma helikopterinin aşırı rüzgar nedeniyle bölgeye gidemediği öğrenildi.

İşte bölgeden fotoğraflar:

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangından yürek burkan kareler
Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu

Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu
Manavgat'ta orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı, 62 kişi hastanelik oldu Manavgat'taki orman yangını tekrar yerleşim yerlerine sıçradı! Bölge halkı nöbet tutuyor Manavgat'ta büyük felaket! Yangın bir türlü kontrol altına alınamıyor

Bekir Pakdemirli, Manavgat, Türkiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat felaketinin sonucu gün ağarınca ortaya çıktı! Manavgat'taki yangın kareleri yürek burktu - Son Dakika


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